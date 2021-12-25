Более 600 человек эвакуировали из гипермаркета "Лента" в Томске из-за пожара

14:44
Фото: телеграм-канал Mash Siberia
Пожар произошел в гипермаркете "Лента" на улице Пушкина в Томске, из здания эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
"Возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Предварительная площадь пожара 20 квадратных метров. В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала", – говорится в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что возгорание ликвидировали, никто не пострадал.
Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах сети в Томске. 21 декабря в гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых вспыхнул пожар. Его площадь превысила 5 тысяч квадратных метров. К пожару привело возгорание, которое произошло в секции непродовольственных товаров.
В этот же день по горячим следам удалось задержать подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он сознался в содеянном.
Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета в Томске
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