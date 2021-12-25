17:20
Фото: УМВД России по Томской области
Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета в Томске. Об этом сообщил региональный главк МВД РФ.
"Им оказался местный житель, 1994 года рождения. В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители отрабатывали различные версии происшествия, в том числе поджог. Для этого были порошены очевидцы и изучены записи камер видеонаблюдения.
Возгорание произошло 25 декабря в отделе пиротехнических изделий гипермаркета "Лента" на улице Пушкина. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 500 посетителей и 150 человек персонала. В результате случившегося никто не пострадал.
Второй за неделю пожар произошел в гипермаркете "Лента" в Томске
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