Фото: УМВД России по Томской области

Полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета в Томске. Об этом сообщил региональный главк МВД РФ.

"Им оказался местный житель, 1994 года рождения. В настоящее время он доставляется в территориальный отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители отрабатывали различные версии происшествия, в том числе поджог. Для этого были порошены очевидцы и изучены записи камер видеонаблюдения.

Возгорание произошло 25 декабря в отделе пиротехнических изделий гипермаркета "Лента" на улице Пушкина. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 500 посетителей и 150 человек персонала. В результате случившегося никто не пострадал.

