Обвиняемого в поджоге томской "Ленты" арестовали на два месяца

Фото: ТАСС/Таисия Воронцова

Суд арестовал на два месяца обвиняемого в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске, говорится на сайте УМВД по Томской области.

"Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в сообщении.

21 декабря в гипермаркете "Лента" на улице Елизаровых в Томске вспыхнул пожар. Его площадь превысила 5 тысяч квадратных метров. К пожару привело возгорание, которое произошло в секции непродовольственных товаров.

В этот же день по горячим следам удалось задержать подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он сознался в содеянном.

