Названа причина возгорания на могиле Децла

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Возгорание на могиле рэпера Децла на Пятницком кладбище произошло из-за свечей, сообщили в пресс-службе столичного ГБУ "Ритуал".

Работники кладбища обнаружили возгорание на могиле Кирилла Толмацкого 26 декабря в 16:00. Они сами потушили огонь и рассказали об инциденте родственникам.

Выяснилось, что происшествие случилось после посещения могилы поклонниками музыканта. "В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков", – передает слова пресс-службы ТАСС.

Огонь распространился на пластиковые венки. Пострадавших нет. В ГБУ "Ритуал" готовы помочь родственникам в восстановлении могилы при обращении в администрацию кладбища.

Кирилл Толмацкий скончался 4 февраля в возрасте 35 лет. Рэпер почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.