СК и прокуратура проверят кировскую ИК-6 после жалоб заключенных

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Следственный комитет и прокуратура инициировали проверку исправительной колонии № 6 в Кировской области после соответствующего заявления Совета по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

Уточняется, что до этого члены СПЧ проверили в регионе несколько пенитенциарных учреждений. Они выявили ряд нарушений, а также сообщили о жалобах осужденных в ИК-6 на незаконные методы воздействия.

Накануне Владимир Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН. На эту должность глава государства назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.

В правозащитной организации "Комитет против пыток" предположили, что замена главы ведомства может быть связана с пыточными скандалами в Саратове, Ярославле и Ангарске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту версию исключил, отметив, что Калашникова сняли по его личному обращению.

