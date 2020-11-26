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Происшествия

26 ноября, 20:46

В Армении обнаружили тело российского военного

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Тело российского военнослужащего обнаружили в Армении вне территории воинской части. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что тело обнаружил сослуживец погибшего. При этом признаков насильственной смерти нет.

Расследование по факту произошедшего проводит комиссия командования российской военной базы ЮВО в Армении совместно с правоохранительными органами.

Ранее российский офицер пострадал при взрыве мины в Нагорном Карабахе. Инцидент случился в районе села Мадагиз, где группа российских миротворцев осуществляла поиски тел погибших в боях.

В результате взрыва боеприпаса погиб азербайджанский военный, еще четыре сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций Нагорно-Карабахской Республики пострадали. Сообщалось, что российского офицера доставили в госпиталь в Баку.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях.

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