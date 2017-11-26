Родители попавшего в больницу ребенка объяснили травмы падением

26 ноября, 12:22
Родители двухмесячного ребенка, госпитализированного с травмами в больницу Наро-Фоминска, заявили, что он упал.
По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, малыш получил повреждения из-за падения с пеленального столика. Однако врачи не поверили этому из-за характера и тяжести травм, поэтому они обратились к правоохранителям. Мишонова рассказала, что сейчас матери 17 лет, первого ребенка она родила в 14 лет. Госпитализированный малыш – ее второй ребенок. Отцу 21 год, сообщает ТАСС. Тест на алкогольное и наркотическое опьянение у родителей вышел отрицательным. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
25 ноября ребенка доставили в Наро-Фоминскую районную больницу № 1 с телесными повреждениями. СК начал доследственную проверку. По предварительной информации, у малыша диагностировали переломы ребер, избили его родители.
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