Двухмесячного ребенка избили в Наро-Фоминске

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Двухмесячный ребенок был сильно избит в подмосковном Наро-Фоминске. В ситуации разбирается полиция, проверку также проводят органы опеки.

"На данный момент на месте органы опеки, отдел по несовершеннолетним, полиция. Предпринимаются все необходимые действия", – цитирует представителей городской администрации РИА Новости.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что по данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.