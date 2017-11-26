СК начал проверку после избиения младенца в Подмосковье

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Следователи уточняют обстоятельства госпитализации двухмесячного младенца с травмами.

25 ноября его доставили в Наро-Фоминскую районную больницу № 1 с различными телесными повреждениями. Следственный отдел по городу ГСУ СК РФ организовал доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба подмосковного СК РФ.

Согласно предварительным сведениям, у малыша диагностировали переломы ребер, избили его родители. Известно также, что мать ребенка 2000 рождения, проживает в неблагополучной семье, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что двухмесячного ребенка сильно избили в Наро-Фоминске. Причины инцидента выясняла полиция, проверку проводили органы опеки.