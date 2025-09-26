МЖД показала кадры ликвидации последствий ЧП в Смоленской области

Видео: телеграм-канал "Московская железная дорога"

На месте столкновения грузового поезда с автомобилем в Смоленской области ведутся мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения окружающей среды. Пресс-служба Московской железной дороги опубликовала кадры проведения работ.

Специалисты также работают над ликвидацией последствий возгорания вагонов на перегоне Рудня – Голынки.

К тушению огня привлечены 2 пожарных поезда, еще 2 готовы присоединиться к ним и находятся на соседних станциях. В каждом из составов содержится по 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя.

Вместе с тем на месте происшествия находятся сотрудники экологической лаборатории МЖД. На границе с ближайшим поселком был развернут экологический пост. Специалисты занимаются сбором проб воды и воздуха.

В целях исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, которая протекает вблизи железной дороги, были выставлены боновые ограждения.

Уточняется, что после ликвидации возгорания сотрудники МЖД планируют начать восстановительные работы. Необходимая для этого техника уже подготовлена, также были созданы ремонтные бригады.

Автомобиль и поезд столкнулись утром 26 сентября. В результате ЧП с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из их числа 12 цистерн перевозили бензин и 4 – пиломатериалы.

По данным УМВД России по Смоленской области, причиной аварии стало то, что водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора. В результате он погиб.

СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Были организованы следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

В связи со случившимся были также отменены 2 пары составов Смоленск – Заольша (Витебская область). По просьбе российских коллег белорусские железнодорожники направили в помощь пожарный и восстановительный поезда.

