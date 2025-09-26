Часть поездов отменена между Белоруссией и Россией из-за ЧП в Смоленской области

Фото: 123RF/maxxasatori

Две пары составов Смоленск – Заольша (Витебская область) отменены на 26 сентября из-за крушения грузового состава в Смоленской области. Об сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги.

Перевозчик уточнил, что по просьбе российских коллег белорусские железнодорожники направили в помощь пожарный и восстановительный поезда.

Столкновение грузового поезда с автомобилем в Смоленской области произошло между станциями Рудня и Голынки утром 26 сентября. В результате ЧП с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов, 16 из которых опрокинулись и загорелись. Из числа указанных вагонов 12 цистерн перевозили бензин и 4 –пиломатериалы.

По данным УМВД России по Смоленской области, авария произошла из-за того, что водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал семафора на железнодорожный переезд. Предварительно установлено, что автомобилист погиб.

СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время организованы следственные действия для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

В МЖД уточнили, что сейчас возгорание на месте ДТП ликвидирует пожарный поезд. К месту направлены четыре восстановительных поезда. Распространение огня локализовано.

