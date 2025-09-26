26 сентября, 07:28Происшествия
Средства ПВО за ночь уничтожили 55 дронов ВСУ над территорией России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 55 вражеских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 20 беспилотников ликвидировали над Азовским морем, по 14 – над Ростовской областью и Крымом, 3 – над Краснодарским краем, по 1 – над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
Ранее российские военные нанесли удар по местам хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия, а также пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах. Для атаки задействовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию.
Помимо этого, армия России уничтожила на полевом аэродроме 2 украинских самолета ЯК-52 и 10 беспилотников А-22.
Российские войска приступили к завершению взятия Кировска на краснолиманском направлении