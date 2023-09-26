Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 37

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Еще один пострадавший при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале скончался в московском медучреждении. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

"В реанимации московской клиники скончался 19-летний молодой человек, который пострадал в результате взрыва на окраине Махачкалы", – сообщила руководитель пресс-службы ведомства Зарина Агмадова.

Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до 37 человек.

Пожар на АЗС на окраине Махачкалы случился вечером 14 августа. Огонь быстро перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. На фоне этого произошел мощный взрыв, из-за которого оказались повреждены более 400 строений. Более 80 человек получили ранения и травмы.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной трагедии на автозаправочной станции недобросовестность предпринимателей и надзорных органов.



Авиалайнер МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале отправили в Москву