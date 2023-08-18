Взрыв на АЗС в Махачкале повредил 1,5 тысячи "квадратов" федеральной трассы

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Дорожное покрытие трассы Астрахань – Махачкала оказалось повреждено на площади 1,5 тысячи квадратных метров в результате взрыва на АЗС. О последствиях ЧП рассказали представители Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ".

"Были повреждены пять дорожных знаков, 1,5 тысячи квадратных метров дорожного покрытия, дорожная разметка на площади 200 квадратных метров", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Специалисты зафиксировали повреждения на участке между 471-м и 472-м километроми. В управлении отметили, что для восстановления дорожного полотна потребуется семь дней со дня происшествия.

14 августа в автосервисе в Махачкале произошел взрыв. После там вспыхнул пожар, который перешел на находящуюся рядом АЗС. В результате 35 человек погибли, 84 человека получили травмы. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Позднее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что причиной трагедии на автозаправочной станции стала недобросовестность предпринимателей и надзорных органов.



Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале этапировали в столицу