Меликов назвал причиной ЧП в Махачкале недобросовестность бизнеса и надзорных органов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной трагедии на автозаправочной станции в Махачкале стала недобросовестность предпринимателей и надзорных органов. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Та трагедия, которая произошла... Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора", – цитирует его РИА Новости.

Глава региона также добавил, что сейчас в республике оценивают потребности пострадавших в материальной помощи. По его словам, помощь будут оказывать из средств бюджета государства, адресно и силами меценатов.

14 августа в автосервисе в Махачкале произошел взрыв. После там вспыхнул пожар, который перешел на находящуюся рядом АЗС. В результате 35 человек погибли, 84 человека получили травмы. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.



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