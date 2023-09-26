В Ереване полиция начала задерживать активистов, перекрывающих улицы

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения — Новости"

В Ереване полицейские начали задерживать оппозиционных активистов, которые рано утром 26 сентября попытались перекрыть один из центральных проспектов города Аршакуняц. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что активисты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Сначала полиция дала время протестующим на разблокировку дороги, однако затем активистов начали задерживать. Всего на данный момент в правоохранительные органы доставили порядка 10 человек.

Протесты в столице Армении не утихают с 19 сентября, когда Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Жители Еревана начали приходить на площадь Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

МИД РФ опровергло заявления Армении о влиянии РФ на протесты