Назван размер компенсаций пассажирам севшего в Барнауле Boeing

15:24
15:24
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Фото: СК РФ
Пассажиры самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, который совершил жесткую посадку в аэропорту Барнаула, получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение авиаперевозчика.
"Авиакомпанией принято решение осуществить пассажирам данного рейса выплату компенсации в сумме по 100 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального", – говорится в сообщении.
В Azur Air добавили, что ответственность авиакомпании застрахована в СПАО "Ингосстрах". Для пассажиров, которые во время инцидента получили травмы, произведут расчет страховой выплаты по закону.
ЧП произошло вечером 25 сентября. При посадке в аэропорту Барнаула у самолета Boeing 767, летевшего из вьетнамского города Камраня, загорелась правая стойка шасси. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали по надувным трапам. Возгорание было ликвидировано. В момент ЧП на борту лайнера находился 331 человек.
Ранее сообщалось о 49 пострадавших, однако позже их число выросло до 56 человек.
По предварительным данным, причиной аварийного приземления мог стать нестабильный заход на посадку, так как самолет сел только со второго раза.
Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".
Причины возгорания шасси у самолета будет устанавливать комиссия Росавиации.
Стойка шасси загорелась при посадке самолета в Барнауле
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