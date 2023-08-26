Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в строительном магазине в подмосковном Нахабине полностью потушен, заявили в МЧС России.

"(Сотрудники. – Прим. ред.) МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье", – отметили в телеграм-канале ведомства.

Огонь вспыхнул в Нахабине на строительном рынке в пятницу, 25 августа, на площади в 400 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. В свою очередь, прокуратура Московской области поставила на контроль установление обстоятельств возникновения пожара на строительном рынке в городском округе Красногорске.

По данным регионального главка МЧС, в 00:04 26 августа специалисты ликвидировали открытое возгорание.



В Нахабине загорелся строительный рынок