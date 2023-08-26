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Пожар в строительном магазине в подмосковном Нахабине полностью потушен
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в строительном магазине в подмосковном Нахабине полностью потушен, заявили в МЧС России.
"(Сотрудники. – Прим. ред.) МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье", – отметили в телеграм-канале ведомства.
Огонь вспыхнул в Нахабине на строительном рынке в пятницу, 25 августа, на площади в 400 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. В свою очередь, прокуратура Московской области поставила на контроль установление обстоятельств возникновения пожара на строительном рынке в городском округе Красногорске.
По данным регионального главка МЧС, в 00:04 26 августа специалисты ликвидировали открытое возгорание.
В Нахабине загорелся строительный рынок
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