25 августа, 21:07Происшествия
Магазин загорелся на строительном рынке в подмосковном Нахабине
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Магазин загорелся на строительном рынке в подмосковном Нахабине. Огонь распространился на площади 400 "квадратов", сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"Предварительная площадь пожара – 400 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет", – говорится в публикации.
В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнем.
В свою очередь, представители экстренных служб сообщили ТАСС, что площадь пожара составляет 750 "квадратов". Они уточнили, что возгорание произошло по адресу улица Советская, дом 115б.
Данных о пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее стало известно, что на складе Ozon в подмосковном Подольске произошел пожар. Огонь был локализован на площади 500 квадратных метров. Из-за пожара был эвакуирован 391 человек. В тушении принял участие 91 человек и 34 единицы техники.
В пресс-службе Ozon заявили, что блок, в котором вспыхнуло пламя, не эксплуатировался. Товары на этом складе не хранились.
Пожар произошел на строительном рынке в Истре
Читайте также