Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Магазин загорелся на строительном рынке в подмосковном Нахабине. Огонь распространился на площади 400 "квадратов", сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Предварительная площадь пожара – 400 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет", – говорится в публикации.

В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнем.

В свою очередь, представители экстренных служб сообщили ТАСС, что площадь пожара составляет 750 "квадратов". Они уточнили, что возгорание произошло по адресу улица Советская, дом 115б.

Данных о пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что на складе Ozon в подмосковном Подольске произошел пожар. Огонь был локализован на площади 500 квадратных метров. Из-за пожара был эвакуирован 391 человек. В тушении принял участие 91 человек и 34 единицы техники.

В пресс-службе Ozon заявили, что блок, в котором вспыхнуло пламя, не эксплуатировался. Товары на этом складе не хранились.



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