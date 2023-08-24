В Сочи произошел пожар в жилом доме на площади 300 кв метров

Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

В Сочи пожарные тушат возгорание в многоквартирном жилом доме. Об этом ТАСС рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации МЧС, примерно в 17:34 по московскому времени пожарным поступила информация о возгорании на Новороссийском шоссе.

"Установлено, что произошло возгорание кровли многоквартирного четырехэтажного дома на площади 300 квадратных метров", – добавили в МЧС.

Как сообщает ведомство, в устранении пожара задействованы 18 человек и 7 единиц техники.

Ранее Роспотребнадзор по Московской области сообщил, что уровень загрязняющих веществ в воздухе на месте пожара на фабрике спортивных изделий "Леко" в Дмитровском городском округе остается в норме.

Возгорание магазина спортинвентаря случилось 6 августа в поселке Синьково Дмитровского городского округа. Огонь захватил территорию площадью 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали 68 человек и 14 единиц техники.

Пожар произошел на строительном рынке в Истре