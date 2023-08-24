СК возбудил дело после гибели семьи с маленьким ребенком при пожаре в Приамурье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"

Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело после смерти при пожаре семьи и малолетнего мальчика в Бурейском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК по региону.

Дело было заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Для установления причин возгорания и других обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и другие судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Также эксперты изучат условия воспитания и проживания ребенка в семье и дадут оценку действиям органов системы профилактики.

О пожаре в жилом доме в селе Николаевка Амурской области стало известно 24 августа. Сам инцидент произошел накануне вечером. Погибшие мужчина и женщина не состояли в официальном браке.