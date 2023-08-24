09:48Происшествия
СК возбудил дело после гибели семьи с маленьким ребенком при пожаре в Приамурье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"
Следственный комитет по Амурской области возбудил уголовное дело после смерти при пожаре семьи и малолетнего мальчика в Бурейском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК по региону.
Дело было заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Для установления причин возгорания и других обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и другие судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
Также эксперты изучат условия воспитания и проживания ребенка в семье и дадут оценку действиям органов системы профилактики.
О пожаре в жилом доме в селе Николаевка Амурской области стало известно 24 августа. Сам инцидент произошел накануне вечером. Погибшие мужчина и женщина не состояли в официальном браке.
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