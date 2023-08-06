Роспортребнадзор не обнаружил загрязнения воздуха на месте пожара в Синьково

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уровень загрязняющих веществ в воздухе на месте пожара на фабрике спортивных изделий "Леко" в Дмитровском городском округе остается в норме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Роспотребнадзор по Московской области.

В связи с возникновением пожара на фабрике управление Роспотребнадзора совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Московской области провело исследования воздуха на границе жилой застройки. Все показатели оказались в норме.

"Согласно результатам лабораторных исследований превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено", – сообщило ведомство.

Возгорание магазина спортинвентаря случилось 6 августа в поселке Синьково Дмитровского городского округа. Пожар перекинулся на фабрику по производству спортивных товаров "Леко". Огонь захватил территорию площадью 1,2 квадратных метров. В 17:30 возгорание было локализовано. В тушении пожара участвуют 68 человек и 14 единиц техники.