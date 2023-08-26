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04:12

Происшествия

Открытое горение ликвидировали на строительном рынке в Нахабино

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в строительном магазине в подмосковном Нахабино. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает РИА Новости.

"В 00:04 ликвидация открытого горения", – указано в сообщении.

Огонь вспыхнул в Нахабине на строительном рынке в пятницу, 25 августа на площади в 400 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 750 квадратных метров. В свою очередь, прокуратура Московской области поставила на контроль установление обстоятельств возникновения пожара на строительном рынке в городском округе Красногорске.

В Нахабине загорелся строительный рынок

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