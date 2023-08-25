В Подмосковье локализован пожар на площади 750 "квадратов"

телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В Подмосковье локализован пожар на площади 750 квадратных метров. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

По предварительным данным ведомства, в результате возгорания никто не пострадал.

В свою очередь, прокуратура Московской области поставила на контроль установление обстоятельств возникновения пожара на строительном рынке в городском округе Красногорске.

"Сегодня, около 20 часов вечера в одном из павильонов строительного рынка в рабочем поселке Нахабине произошло возгорание. В настоящий момент силами сотрудников МЧС пожар локализован, его площадь составила 750 квадратных метров", – заявили в телеграм-канале прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что после устранения пожара Красногорская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств инцидента, ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.

Немногим ранее в МЧС РФ сообщили, что произошел пожар в магазине на строительном рынке произошел в подмосковном Нахабине. Тогда площадь распространения огня оценивалась в 400 "квадратов". В МЧС заявили, огонь не должен перекинуться не соседние постройки.



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