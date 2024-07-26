Изучавший объекты в Санкт-Петербурге для атаки БПЛА осужден на 10 лет

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Суд назначил 10 лет колонии строгого режима обвиняемому в госизмене Вячеславу Лутору, который изучал объекты в Санкт-Петербурге, чтобы украинские силы затем использовали эту информацию для атак дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичное управление ФСБ.

Лутор признался в содеянном. По его словам, украинские кураторы поручили ему провести доразведку промышленного объекта в городе.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал петербуржца Лутора по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

До этого ФСБ задержала инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону, который подозревается в передаче украинской разведке информации о расположении предприятий.

