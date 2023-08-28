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28 августа, 21:23

Происшествия

ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене

Фото: 123RF/AndreyPopov

Сотрудники ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота. Матросу предъявили в финальной редакции обвинение в совершении государственной измены, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения", – говорится в сообщении.

Ранее ФСБ задержала инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону, который подозревается в передаче украинской разведке информации о расположении предприятий, средств ПВО и российских сил с февраля по апрель 2023 года. Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье "Госизмена".

По аналогичной статье Лефортовский суд Москвы арестовал петербуржца Вячеслава Лутора. Его также подозревают в участии в террористической организации.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

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