28 августа, 21:23Происшествия
ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене
Фото: 123RF/AndreyPopov
Сотрудники ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота. Матросу предъявили в финальной редакции обвинение в совершении государственной измены, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения", – говорится в сообщении.
Ранее ФСБ задержала инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону, который подозревается в передаче украинской разведке информации о расположении предприятий, средств ПВО и российских сил с февраля по апрель 2023 года. Следственное управление службы возбудило уголовное дело по статье "Госизмена".
По аналогичной статье Лефортовский суд Москвы арестовал петербуржца Вячеслава Лутора. Его также подозревают в участии в террористической организации.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
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