Раненых при обстреле погранпункта в Брянской области доставили в больницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пострадавших при обстреле погранпункта "Троебортное" в Брянской области госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Отмечается, что тяжелых ранений нет.

"Да, взрослые. Госпитализированы в ближайшую больницу. Врачи занимаются. У кого-то легкое ранение, у кого-то средней тяжести", – рассказали в администрации региона.

26 июля губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пункт пропуска "Троебортное" подвергся атаке со стороны ВСУ. Глава области уточнил, что на погранпункт с помощью квадрокоптера было сброшено взрывное устройство. В результате пострадали четыре человека.

Накануне обстрелу со стороны Украины подверглось село Алексеевка в Курской области. Прицельный минометный огонь велся по вышке связи. Тем не менее в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не было.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.