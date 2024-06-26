В РДКБ прооперировали четверых детей, пострадавших при обстреле Севастополя

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Севастополя

Врачи провели операции всем четверым детям, которые были доставлены в Москву после ракетного обстрела Севастополя и госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Их состояние оценивается как стабильное, сообщается в телеграм-канале медучреждения.

В публикации уточняется, что среди прочих оперативных вмешательств пострадавшим детям были выполнены малоинвазивные торакоскопические и микрохирургические операции.

Заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии больницы Антон Нарбутов рассказал, что в первые сутки после поступления детей хирурги провели экстренное вмешательство для восьмилетнего пациента. Еще двоих детей медики прооперировали вчера, 25 июня, а уже сегодня, 26 июня, четвертому ребенку была проведена торакоскопическая операция.

"Такое малоинвазивное вмешательство позволит пациентам в более раннем периоде перейти к этапу восстановления. Все дети в стабильном состоянии, и двое уже переведены в профильные отделения, где находятся вместе с родителями. Еще двое детей после операций под наблюдением врачей реанимации, в ближайшие дни планируется их перевод в отделения", – отметил медик.

В настоящее время пациенты получают комплексную высокотехнологичную помощь, врачи наблюдают за динамикой их состояния и оценивают ее как положительную. После того как все дети будут стабилизированы, им предстоит пройти курсы реабилитации.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь днем в воскресенье, 23 июня. В результате обстрела погибли четыре человека, еще 153 россиянина получили различные травмы и ранения.

24 июня в Москву были эвакуированы 22 раненых, в числе которых было 12 детей. В связи с тяжестью их диагноза им потребовалась особая помощь столичных врачей и уникальные медицинские вмешательства. При этом врачи изначально оценили состояние четверых из них как тяжелое.

Позже глава департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина заявила, что пострадавшие при атаке ВСУ на город получат выплаты на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьей погибших в результате обстрела получат в равных долях 1 миллион рублей.