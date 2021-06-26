Прокуратура начала проверку после падения дерева на женщину на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Дерево упало на жительницу Москвы в Измайловском парке, столичная прокуратура организовала проверку инцидента. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"По предварительной информации, 26 июня 2021 года в Измайловском парке во время сильного порыва ветра на женщину 1980 года рождения упало дерево. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на перелом ноги. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам поверки прокуратура примет решение о возможных мерах реагирования.

Грозы пришли в Москву вечером субботы. В 19:30 ливни обрушились на районы Гольяново, Измайлово, Соколиная гора, Преображенское, Перово, Новогиреево, Метрогородок. Также дожди шли в Реутове и Балашихе. В этих местах был слышен гром и видны молнии.

Комплекс городского хозяйства Москвы и МЧС призвали москвичей быть осторожными в связи с грозами и сильным ветром. Пешеходов призвали быть внимательными и не укрываться под деревьями, а водителям посоветовали не парковать вблизи них автомобили.