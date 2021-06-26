Москвичей призвали быть осторожными из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комплекс городского хозяйства Москвы призвал горожан быть осторожными в связи с грозами и сильным ветром в субботу, 26 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы и до конца суток в городе ожидается гроза с дождем, возможны порывы ветра до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Пешеходов призвали быть внимательными и не укрываться под деревьями, а водителям посоветовали не парковать вблизи них автомобили.

Также с аналогичным предупреждением выступило МЧС.

Грозы пришли в Москву вечером субботы. В 19:30 ливни обрушились на районы Гольяново, Измайлово, Соколиная гора, Преображенское, Перово, Новогиреево, Метрогородок. Также дождь шли в Реутове и Балашихе. В этих местах был слышен гром и видны молнии.

Минприроды предупредило, что в начале следующей недели солнечная погода в Москве сменится сильными грозами с градом, также возможны подтопления.

В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения на дорогах во время непогоды, а пешеходам – не ходить вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями.