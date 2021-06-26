В Москве началась гроза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вечером субботы, 26 июня, в Москву пришла гроза, обильные осадки наблюдаются на востоке столицы.

В 19:30 ливни обрушились на районы Гольяново, Измайлово, Соколиная гора, Преображенское, Перово, Новогиреево, Метрогородок. Также дождь льет в Реутове и Балашихе.

Москвичи сообщают, что в этих местах слышен гром и бьют молнии.

Аномальная жара в Москве чередуется с непогодой. В пятницу, 25 июня, в некоторых районах столицы также прошел дождь с градом, и были слышны раскаты грома. Кроме того, сообщалось о подтоплениях.

Минприроды предупредило, что в начале следующей недели солнечная погода в Москве сменится сильными грозами с градом, также возможны подтопления.

В связи с этим МЧС выпустило экстренное предупреждение, в котором рекомендовало автомобилистам снизить скорость движения на дорогах во время непогоды, а пешеходам – не ходить вблизи шатких конструкций и не укрываться под деревьями.