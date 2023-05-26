Дверь самолета южнокорейской авиакомпании распахнулась перед заходом на посадку

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В пятницу, 26 мая, самолет южнокорейской компании Asiana Airlines приземлился в аэропорту Тэгу с открытой дверью. Она раскрылась перед заходом на посадку. Об этом сообщает агентство Yonhap.

На борту, по информации агентства, находились 194 человека. Никто из них не пострадал, но девяти пассажирам стало трудно дышать. По словам источника, они жаловались на одышку, но их здоровью ничего не угрожало, позднее их доставили в больницу.

Добавляется, что полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в попытке взлома двери лайнера. С ним проведут допрос.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Москву, подал сигнал тревоги. После этого он приземлился в Перми. В авиакомпании рассказали, что причиной вынужденной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

До этого самолет, выполнявший рейс из Уфы, совершил аварийную посадку в Норильске. Соответствующее решение было принято экипажем судна из-за разрушения одной из стоек шасси. Посадка прошла благополучно.