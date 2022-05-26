Человек погиб после аварии в исследовательском центре Минобороны Ирана

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Авария произошла в одном из исследовательских центров Минобороны Ирана, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб работавший на объекте инженер Эхсан Кад-Бейги. Еще один человек пострадал.

Инцидент произошел в районе Парчин к востоку от Тегерана. Причины и подробности ЧП не приводятся.

Ранее 13 человек погибли в аварии с микроавтобусом в мексиканском штате Халиско. ДТП случилось на шоссе Леон-Агуаскальентес. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в канаву и перевернулась.