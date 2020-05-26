Прокуратура проводит проверку после обрушения балконов в Санкт-Петербурге

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Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту обрушения балконов жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обрушении четырех балконов жилого дома на Кирочной улице в Санкт-Петербурге. В результате инцидента никто не пострадал. Дом оградили от других жителей.

В МЧС сообщили, что сохраняется угроза падения балконных плит. Это здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.

Две недели назад обрушение перекрытий произошло в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Среди жильцов никто не пострадал. На месте происшествия работали следственные службы.

