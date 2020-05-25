В Казани возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка бытового газа в жилом многоквартирном доме в Казани, сообщает RT.

Расследование будет вестись по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

ЧП произошло в квартире одного из домов на Волгоградской улице Казани. В результате хлопка бытового газа пострадала 30-летняя женщина. Прокуратура Татарстана организовала проверку.

В апреле взрыв газа случился в подмосковном Орехово-Зуеве. В результате обрушились квартиры с пятого по первый этажи. В результате происшествия погибли три человека, еще 10 пострадали.

