Власти Ирана подтвердили гибель 4 человек при взрыве в порту на юге страны

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В результате взрыва в иранском порту Бендер-Аббас погибли как минимум четыре человека. Об этом сообщил глава службы спасения Ирана в эфире телеканала IRIB.

Инцидент произошел на юге Ирана в субботу, 26 апреля. В результате взрыва пострадали 516 человек.

Причиной ЧП стало возгорание резервуара с топливом. СМИ сообщали, что взрыв оказался настолько мощным, что его услышали на острове Кешм, который находится в 20 километрах от порта. Экстренные службы Ирана начали задействовать вертолеты при тушении возгорания, возникшего на месте взрыва.

В таможенном управлении города Бендер-Аббас указывали, что взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов.

Однако позже глава грузового терминала порта Пажман Бехзадпур опроверг данную информацию. По его словам, взрыв никак не был связан с терминалом приема товаров порта, а также не имел отношения к складу с опасными грузами.