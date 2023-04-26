Глава Мурманской области назвал пилотов МиГ-31 героями за то, что отвели самолет от домов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Летчики потерпевшего крушение истребителя МиГ-31 в Мурманской области уводили борт от города. Они являются героями, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, пилотам не потребовалась госпитализация, их жизни и здоровье находятся в безопасности. Глава Мурманской области также добавил, что разрушения инфраструктуры отсутствуют.

"Летчики найдены, осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация", – указал он.

До этого СМИ сообщали, что состояние пилотов истребителя МиГ-31, потерпевшего крушение в Мурманской области, оценивается как тяжелое. Пресса отмечала, что летчиков передали скорой помощи.

Истребитель МиГ-31 упал 26 апреля. Уточнялось, что в результате возгорания одного из двигателей он рухнул в озеро.

Также говорилось, что самолет упал в 10 километрах от города Мончегорска в районе острова Риж-Губа. На место случившегося направились оперативные службы.

В Минобороны РФ подтвердили аварию и добавили, что крушение произошло при выполнении планового учебного полета. Угрозы жизни пилотов нет, заверили в ведомстве.