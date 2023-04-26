Более 15 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за аварии на сетях

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В результате аварии на сетях во Владивостоке были отключены от водоснабжения 14 многоквартирных домов в микрорайоне "Снеговая падь". Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Приморского края.

Более 15 тысяч жителей города остались без воды. Прокуратура Первореченского района Владивостока организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании сетей.

"По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования. Восстановление водоснабжения находится на контроле в прокуратуре", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края вспыхнул крупный пожар. Сообщения о пожаре поступили в часть около 07:00 по московскому времени.

Спасатели организовали наращивание сил и средств, к тушению были привлечены два пожарных поезда. Из здания эвакуировали 20 человек.

Позже пожарным удалось остановить распространение огня на площади 12 тысяч квадратных метров. Пламя от пожара на предприятии перекинулось на нежилое строение, однако пожарные оперативно потушили огонь.

В районе 23:10 по московскому времени было ликвидировано открытое горение на территории предприятия.