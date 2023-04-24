Росприроднадзор зафиксировал в Черном море нефтяное пятно в 40 тысяч "квадратов"

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Росприроднадзор зафиксировал нефтяное пятно площадью 40 тысяч "квадратов" на поверхности Черного моря в порту Новороссийска. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Специалисты службы организовали выездное обследование вблизи причалов ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП" морского порта.

"Совместно с прокуратурой Росприроднадзор провел внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. По результатам проверки и анализа проб будет рассчитан ущерб, нанесенный водному объекту", – заявили в ведомстве.

В прошлом году пятно мазута длиной около двух километров ликвидировали в Приморском крае. Нефтепродукты попали в воду в бухте Рудной. Сообщалось, что утечка произошла из комплекса сооружений для отгрузки нефти.