Знакомая устроившего стрельбу в детсаду под Ульяновском рассказала о его жизни

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Знакомая устроившего стрельбу в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области Наталья рассказала о его жизни. По ее словам, они были одноклассниками.

"Жил в конце моей улицы. Его с детства обижали, со школы все пошло. Я давно его не видела. Семья у него неполная вроде из-за материального недостатка. Он не любил общаться. Он ни с кем не дружил, с ним тоже никто не дружил", – рассказала Наталья "Газете.ру".

Она отметила, что мужчину всегда встречала и провожала женщина, вероятно мама или бабушка. По словам Натальи, он никогда не находился на улице один.

"Он был не как все: не очень хорошо одет, каких-то вещей не было. Дети в таком возрасте, видимо, замечают. Дружат с теми, у кого что получше. В драки он не влезал, если его обижали, он уходил, убегал", – добавила женщина.

Происшествие случилось в дошкольном учреждении 26 апреля. Мужчина открыл стрельбу в детсаду во время тихого часа. В результате погибли воспитатель и двое детей. Еще одна женщина пострадала, в настоящее время она находится в больнице с переломом обеих костей предплечья и огнестрельным ранением правого плеча. После нападения стрелявший покончил с собой.

Выяснилось, что он открыл огонь из чужого ружья. Владелец оружия был застрелен. По информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, открывший стрельбу состоял на учете как психически больной.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

