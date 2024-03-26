В МЧС после теракта в "Крокус Сити Холле" напомнили правила поведения в давке

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

МЧС России напомнило о порядке действий в случае давки на массовых мероприятиях. Так, сначала рекомендуется снять туфли на каблуках, потом – выбросить мешающие предметы и пытаться покинуть толпу. Сообщение появилось в телеграм-канале ведомства после теракта в "Крокус Сити Холле".

По словам специалистов, нужно всеми силами стараться выбраться из столпотворения и не обращать внимания на утерянные вещи. Также в МЧС посоветовали заранее изучить план эвакуации и определить наиболее опасные места – узкие проходы, ограждения. От таких мест стоит держаться подальше, добавили в ведомстве.

Спасатели советуют заранее обращать внимание на признаки любой угрозы, включая образование толпы, появление хулиганов или начало пожара. Само столпотворение стоит попытаться обойти. Если человек все же попал в давку и его сбили с ног, то нужно как можно скорее попытаться подняться. В противном случае рекомендуется закрыть голову и затылок руками и сгруппироваться в комок спиной вверх.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел в пятницу вечером, 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Позже правоохранители задержали по этому делу 11 человек.

Четверых исполнителей теракта отправили в СИЗО, затем суд арестовал еще троих возможных членов преступной группы, а также заключил под стражу восьмого задержанного. Общее число погибших составляет 139 человек.