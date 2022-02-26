Спасатели продолжают работы по вызволению горняков в шахте в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Работы по спасению горняков в шахте "Обуховская" в Ростовской области продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"По состоянию на 07:00 субботы (26.02.2022) работы продолжаются", – цитирует ведомство ТАСС.

Дважды в час с горняками поддерживается связь по проводному телефону. Температура в шахте составляет +26 градусов. Уточняется, что угрозы жизни рабочих нет.

Обрушение породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево произошло утром 25 февраля. Под завалами на глубине порядка 550 метров оказались заблокированы трое горняков. По факту инцидента Ростехнадзор возбудил административное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Позже стало известно, что спасатели передали еду и воду оказавшимся под завалами рабочим. Работы по уборке обрушившейся горной породы продолжаются. Спасатели движутся к горнякам по обходному пути.