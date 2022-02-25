Ростехнадзор возбудил дело после обрушения в шахте "Обуховская" в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Ростехнадзор возбудил административное дело о нарушении требований промышленной безопасности после обрушения породы в шахте "Обуховская" в Ростовской области.

"Эксплуатация вентиляционного штрека 401-й шахты "Обуховская" будет приостановлена", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Инспекторы в настоящее время ждут разрешения спасателей для спуска в шахту.

Обрушение породы в угольной шахте "Обуховская" произошло утром 25 февраля. Под завалами оказались трое рабочих, с ними удалось установить связь. На место происшествия выехали более 30 горноспасателей, были привлечены 5 единиц техники.

