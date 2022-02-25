Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в Ростовской области

18:55
Фото: 61.mchs.gov.ru
Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
По информации ведомства, жизни горнякам ничего не угрожает. Спасатели продолжают работы по уборке обрушившейся горной породы. Было принято решение двигаться по обходному пути.
Обрушение породы в угольной шахте "Обуховская" произошло утром 25 февраля. Под завалами оказались трое рабочих, с ними удалось установить связь. На место происшествия выехали более 30 горноспасателей, были привлечены 5 единиц техники.
Ростехнадзор возбудил административное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Кроме того, из-за случившегося приостановили эксплуатацию вентиляционного штрека.
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