Адвокат Просвирнина опроверг сведения об обнаружении наркотиков в крови журналиста

26 января, 20:40
Фото: ТАСС/Андрей Резниченко
Данные об обнаружении в крови журналиста Егора Просвирнина наркотиков не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявил адвокат семьи погибшего Матвей Цзен.
Защитник подчеркнул, что экспертиза тела журналиста в настоящий момент еще не завершена.
"Эти данные не соответствуют действительности. Более того, этот же телеграм-канал ранее уже публиковал фейк про эту же экспертизу", – подчеркнул адвокат.
Цзен добавил, что общается со следователем, у которого на руках результатов экспертизы также нет.
"Следователь сообщил нам, что доследственная проверка будет продлена именно из-за того, что нет результатов экспертизы", – отметил защитник.
Егор Просвирнин скончался днем 27 декабря, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре. По некоторым данным, перед смертью журналист заперся в своей комнате, где разбросал вещи и поломал мебель.
Супруга Просвирнина рассказала, что они с мужем употребляли алкоголь. В день трагедии между супругами произошел бытовой конфликт. По словам женщины, Просвирнин начал вести себя неадекватно, поэтому на помощь она позвала мать и свекровь, однако успокоить мужа не получилось.
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