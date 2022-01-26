Адвокат Просвирнина опроверг сведения об обнаружении наркотиков в крови журналиста

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Данные об обнаружении в крови журналиста Егора Просвирнина наркотиков не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости заявил адвокат семьи погибшего Матвей Цзен.

Защитник подчеркнул, что экспертиза тела журналиста в настоящий момент еще не завершена.

"Эти данные не соответствуют действительности. Более того, этот же телеграм-канал ранее уже публиковал фейк про эту же экспертизу", – подчеркнул адвокат.

Цзен добавил, что общается со следователем, у которого на руках результатов экспертизы также нет.

"Следователь сообщил нам, что доследственная проверка будет продлена именно из-за того, что нет результатов экспертизы", – отметил защитник.

Егор Просвирнин скончался днем 27 декабря, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре. По некоторым данным, перед смертью журналист заперся в своей комнате, где разбросал вещи и поломал мебель.

Супруга Просвирнина рассказала, что они с мужем употребляли алкоголь. В день трагедии между супругами произошел бытовой конфликт. По словам женщины, Просвирнин начал вести себя неадекватно, поэтому на помощь она позвала мать и свекровь, однако успокоить мужа не получилось.