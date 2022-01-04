Журналиста Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Фото: telegram.com/"Спутник и погром"

Журналиста, создателя издания "Спутник и погром" (заблокировано в РФ как экстремистское) Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, такова была воля погибшего. Журналиста похоронили неподалеку от могилы писателя и философа Константина Крылова.

На церемонию прощания прибыли близкие и родственники Просвирнина, а также представители бизнес-сообщества, политики, активисты и писатели.

35-летний Егор Просвирнин скончался 27 декабря 2021 года. Мужчина выпал из окна жилого дома на Тверской улице.