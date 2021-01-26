Три человека погибли при пожаре в частном доме во Владимирской области

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Пожар произошел в частном доме во Владимирской области, передает RT со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В министерстве сообщили, что пожар произошел на площади 40 квадратных метров. В результате возгорания погибли три человека. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

"К сожалению, мужчина 1957 года рождения, проживающий в нем (доме. – Прим.ред.), был обнаружен погибшим. Позже были обнаружены еще два погибших мужчины 1980 и 1975 годов рождения", – отметили в МЧС.

Накануне на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез" загорелись две емкости. В результате происшествия погиб один человек.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".

