СК возбудил дело по факту пожара на заводе "Уфаоргсинтез"

Фото: МЧС России

Уголовное дело возбудили в Уфе по факту пожара на заводе "Уфаоргсинтез". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В результате происшествия погиб один человек.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – сказано в сообщении.

Ранее на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез" загорелись две емкости. Тогда сообщалось об одном пострадавшем и одном пропавшем без вести.

Однако в результате ЧП погиб один человек. При этом не уточняется, является ли он тем самым пропавшим.

