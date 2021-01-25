На заводе "Уфаоргсинтез" произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

На заводе в Уфе произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"На открытой площадке на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез" загорелись две емкости. Специалисты присвоили пожару четвертый ранг сложности из пяти возможных", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось спасти пять человек при возгорании в квартире на юго-востоке столицы. Площадь пожара в здании на улице Гурьянова составила 15 квадратных метров.