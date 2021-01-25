Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе

Фото: ГУ МЧС России по Башкирии

Один человек стал жертвой пожара на заводе в Уфе, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

Ранее на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез" загорелись две емкости. Тогда сообщалось об одном пострадавшем и еще одном пропавшем без вести.

В результате ЧП погиб один человек. При этом в ведомстве не уточняют, является ли он тем самым пропавшим. По сообщениям РИА Новости, человек, который пропал, работает старшим аппаратчиком завода.

Ранее в пригороде Баку произошел взрыв в жилом здании. Очевидцы рассказали, что после взрыва начался пожар, ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажек.

По данным МЧС, спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

